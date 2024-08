إلهان عمر.. المسيرة السياسية من الصومال إلى الكونغرس الأمريكي

ولدت إلهان عمر عام 1982 في الصومال، وقبل أن تتم عامها التاسع اضطرت مع أهلها إلى الانتقال إلى كينيا المجاورة بسبب اشتعال الحرب الأهلية في الصومال عام 1991 بعد سقوط نظام الرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري، وبعد 4 سنوات من العيش في مخيمات اللجوء في كينيا، انتقلت العائلة إلى الولايات المتحدة عام 1995، وكان عمرها حينذاك 13 عاماً.

حصلت إلهان على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والدراسات الدولية من جامعة “نورث داكوتا”، وفي عام 2012 عملت مديرة لحملة “كاري دزيدزيك” لعضوية مجلس شيوخ ولاية مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي، ورفع نجاح الحملة من رصيدها في أوساط الحزب، وساهم في صعودها السياسي.

لكنها تعرضت للضرب والاعتداء عليها من قبل أشخاص في تجمع حزبي عام 2014 بسبب حجابها وبشرتها السمراء، إلا أن ذلك لم يمنحها سوى المزيد من الإصرار على الاستمرار، كما قالت حينذاك.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، بدأت إدارة مجموعة نسوية تهتم بتهيئة اللاجئات للاندماج في المجتمع الأمريكي وتدريبهن ليصبحن رائدات.

برز اسم إلهان بعد فوزها بعضوية مجلس النواب بولاية مينيسوتا يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتصبح أول مسلمة محجبة في مجلس تشريعي بالولايات المتحدة، ونافست على مقعد مقاطعة “ب 60” بولاية مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي، وتمكنت من الحصول على أكثر من 80% من الأصوات، مقابل 19.4% لمنافسها الجمهوري عبد المالك عسكر.

وكانت إلهان قد فازت بفرصة تمثيل الحزب الديمقراطي في أغسطس/آب 2016 على حساب فيليس كاهن، السياسية اليهودية والنائبة السابقة في الانتخابات الداخلية بالحزب.

ثم فازت في الانتخابات العامة 2020، وفي الانتخابات النصفية 2022، وكانت محلاً للعديد من الحملات الإعلامية سواء من جانب جماعات الضغط السياسي (اللوبيات) الداعمة لإسرائيل، أو من جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

جاء ذلك بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ولعدد من القضايا العربية والإسلامية في الكونغرس الأمريكي.

إلهان التي وصلت إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال، تصف سياساتها بأنها “ذات رؤية وجريئة ومؤثرة” وتقول إنها تمكنت من تخصيص ملايين الدولارات من الأموال الاتحادية للتنمية المجتمعية في منطقتها.

كما تقول إنها تولى اهتماما كبيرا لأعداد المهاجرين الكبيرة في منطقتها في إطار التحقيق فيما إذا كانت البنوك الكبرى تمارس التمييز ضد الأمريكيين المسلمين.

وواجهت انتقادات بسبب تصريحات وُصفت بأنها معادية للسامية، وصوَّت الجمهوريون في مجلس النواب عام 2023 على عزلها من لجنة الشؤون الخارجية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يعود لعام 2019 قالت فيه إن أنصار إسرائيل دافعهم المال وليس المبادئ. رغم أنها قد اعتذرت عن هذا المنشور.

شاركت مجموعة من المانحين السياسيين المؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة في حملة لجمع مئات الآلاف من الدولارات، في محاولة للإطاحة بعضو الكونغرس إلهان عمر في انتخاباتها الأولية في مينسيوتا 2024.

وأنفقت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، عشرات الملايين من الدولارات على الحملة التي تشنها ضد معارضي إسرائيل، أو الذين دفعوا من أجل تشريع لصالح حقوق الفلسطينيين.

لكن إلهان تغلبت على عضو مجلس مدينة مينيابوليس السابق، دون سامويلز، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الخامسة بولاية مينيسوتا، بنسبة 56% من الأصوات، ومن المتوقع أن تفوز في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

تزامن فوز إلهان في الانتخابات البرلمانية 2016، مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها الجمهوري دونالد ترامب الذي كان قد أدلى بتصريحات معادية للمسلمين.

وفي يوليو/ تموز 2019 اتهمت إلهان عمر ترامب بأنه “فاشي”، وقالت: “لقد قلنا إن هذا الرئيس عنصري ونددنا بتصريحاته العنصرية. أعتقد أنه فاشي”، وذلك رداً على تصريحات ترامب التي قال فيها “أعيدوها إلى بلادها” في إشارة إلى عمر التي ولدت في الصومال.

واتهمت إلهان ترامب بالسعي إلى القضاء على “النقاش الديمقراطي والاختلافات في وجهات النظر” في البلاد، قائلة إن “الأمر لا يتعلق بي، إنه يتعلق بمعركتنا في سبيل ما يجب أن تكون عليه بلادنا”.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، هاجم ترامب إلهان عمر أمام حشد من جماهيره ومؤيديه قائلا “هي تُخبرنا ماذا نفعل ببلدنا، هل تفسر لنا هي من أين أتت؟ كيف كانت بلدها.. نريد أن نحافظ على بلدنا على الطريقة التي تسير عليها، نحن أفضل بلد على الإطلاق على وجه الأرض، وسنحافظ عليها على هذا النهج، لسنا في حاجة للاشتراكيين، ولا إلى الشيوعيين لإدارة بلادنا”.

وقال ترامب في لقاء انتخابي بمدينة بيميدجز بولاية مينيسوتا (وسط غرب الولايات المتحدة) بنبرة استهزاء في إشارة إلى إلهان “كيف نجحت عمر في الانتخابات؟ كيف نجحت؟”.

وردت عليه إلهان قائلة “بداية، هذه بلدي وأنا عضو بالمجلس الذي طعن فيك، ثانيا لقد فررت من الحرب الأهلية وأنا بالثامنة من عمري، لا يُدير طفل بالثامنة من العمر دولة على الرغم من أنك تُديرها كأحدهم”، وذلك في إشارة إلى الحرب الأهلية في الصومال التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي.

Firstly, this is my country & I am a member of the House that impeached you.

Secondly, I fled civil war when I was 8. An 8-year-old doesn’t run a country even though you run our country like one. https://t.co/zcKKjdC8ju

— Ilhan Omar (@IlhanMN) September 23, 2020