المواصفات والقوة التدميرية وسبب التسمية.. ماذا نعرف عن صاروخي فادي 1 وفادي 2؟ (فيديو)

استخدم (حزب الله) اللبناني، اليوم الأحد، صواريخ “فادي” لأول مرة منذ بداية معركة “طوفان الأقصى” التي بدأتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وقصف (حزب الله) بصواريخ فادي 1 وفادي 2، مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، لكن لأول مرة يصعّد الحزب من عملياته ويصل بصواريخه لمدينة حيفا.

ونشر الحزب صباح اليوم ما سماهما بطاقتين تعريفيتين لصاروخي فادي 1 وفادي 2.

صواريخ فادي هي أحد الأسلحة التكتيكية المتقدمة التي يستخدمها (حزب الله) في معاركه ضد إسرائيل، ويعد جزءًا من ترسانة الصواريخ التي تهدف إلى تعطيل الأنظمة الدفاعية واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية.

المواصفات الفنية لصاروخ فادي 1:

الرأس المتفجر: 83 كيلو غرامًا من المواد المتفجرة.

العيار: 220 ملمترًا.

الطول: 6 أمتار.

المدى: 70 كيلو مترًا.

الخصائص والاستخدامات:

نوع السلاح: صاروخ أرض-أرض تكتيكي، مصمم للقصف المساحي، ما يجعله فعالًا في إرباك الدفاعات الجوية وتعطيل خطوط الإمداد.

الاستخدام: يُطلق من مرابض ثابتة أو متحركة، ويُستخدم في القصف المكثف للمواقع الحيوية والقواعد العسكرية.

التاريخ: دخل صاروخ فادي 1 الخدمة لأول مرة خلال حرب يوليو/تموز 2006 بين (حزب الله) وإسرائيل.

الأهداف: يستهدف الحزب بالصاروخ ضرب أهداف استراتيجية وإرباك الأنظمة الدفاعية المتطورة.

ويعدّ فادي 1 جزءًا من التكتيك الذي يعتمد على تكثيف النيران من أجل إحداث أكبر قدر من الأضرار في البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك أنظمة الدفاع والاتصالات.

صاروخ فادي 2:

الرأس المتفجر: 170 كيلو غرامًا من المواد المتفجرة.

العيار: 302 ملمتر.

الطول: 6 أمتار.

المدى: 100 كيلو متر.

المواصفات والاستخدامات:

يتشابه مع الصاروخ فادي 1 في أنه صاروخ أرض-أرض تكتيكي يستخدم في القصف المساحي (غير النقطي)، كما يتشابه في أنه يُطلق من مرابض ثابتة أو متحركة.

الرأس الحربي في الصاروخ فادي 2 شديد الانفجار مما يجعله فعالًا ضد المواقع المحصنة والبنية التحتية والتجمعات الكبيرة للقوات المعادية.

التاريخ: دخل صاروخ فادي 2 الخدمة لأول مرة خلال حرب يوليو/تموز 2006.

وصاروخا “فادي” جزء من التكتيك الذي يعتمد على تكثيف النيران من أجل إحداث أكبر قدر من الأضرار في البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك أنظمة الدفاع والاتصالات.

فادي حسن طويل

أما فادي، الذي أطلق على الصاروخين اسمه، فهو فادي حسن طويل، وكان قد انضم لصفوف (حزب الله) عام 1982، واستشهد خلال سلسلة عمليات “بدر الكبرى” التي نفذتها المقاومة ضد المواقع العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي الذي تعاون مع الاحتلال، وذلك في عام 1987.

ونفّذ فادي خلال مشاركته في المقاومة مهمات عدة، شملت عمليات الصد والاستطلاع والكمائن.