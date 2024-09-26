من هو محمد حسين سرور الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في بيروت؟

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه اغتال محمد حسين سرور، قائد وحدة المسيّرات في حزب الله اللبناني، في غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال جيش الاحتلال في بيان “بعد توجيهات استخباراتية دقيقة من سلاح الجو وشعبة الاستخبارات، استهدفت طائرات مقاتلة قائد الوحدة الجوية لحزب الله محمد حسين سرور، في بيروت وقضت عليه”.

ولم يصدر حزب الله حتى الآن تعقيبا يؤكد أو ينفي ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من هو محمد حسين سرور؟

قال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية إن محمد حسين سرور الذي يلقب بـ”أبو صالح” يحمل شهادة في الرياضيات، وتجاوز دوره في حزب الله الأراضي اللبنانية، إذ كان من بين المستشارين الذين أرسلهم الحزب إلى اليمن لتدريب جماعة الحوثي.

ويُعد اغتيال سرور جزءًا من سلسلة عمليات إسرائيلية استهدفت قادة بارزين في حزب الله في الآونة الأخيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن سرور كان قائدًا للعديد من الهجمات الجوية على إسرائيل، بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

وقال جيش الاحتلال “في السنوات الأخيرة، كان سرور أحد قادة مشاريع إنتاج الطائرات بدون طيار في لبنان، وأنشأ مواقع لإنتاج المسيرات المتفجرة وجمعها في لبنان”.

وأشار البيان إلى أن سرور كان قد انضم إلى حزب الله في الثمانينيات، وشغل مجموعة من المناصب المتنوعة، بما في ذلك “قائد في وحدة صواريخ أرض جو، وحدة عزيز في قوة الرضوان، وكان مبعوث حزب الله إلى اليمن”، على حد زعم الجيش الإسرائيلي.