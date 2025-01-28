وحدة الظل.. عين القسام “السرّية” لتأمين الأسرى في غزة

سُلِّطت الأضواء على المقاومة الفلسطينية في غزة بعد نجاحها بشكل لافت في الاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين بعيدًا عن أيدي وأعين أجهزة جيش الاحتلال التي شنّت “حرب إبادة” على القطاع المُحاصَر على مدار 15 شهرًا.

وبرز اسم “وحدة الظل” في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوصفها أبرز الأسماء في مهمة الحفاظ على الأسرى الإسرائيليين. وقد وصف إعلام المقاومة الفلسطينية، مجموعة وحدة الظل بأنهم “أشباح حماس”.

فيما يلي أبرز المعلومات المعروفة عن هذه الوحدة:

وحدة سرّية

إحدى أهم الوحدات العسكرية في كتائب القسام وأكثرها سرية.

تأسست عام 2006 بعد اعتقال الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط حيث أُسندت إليها مهمة تأمينه.

تحاط بكثير من التكتم إذ تحافظ على سريتها كتائب الشهيد عز الدين القسام لحساسية المهمة التي تأسست من أجلها.

تأسست من أجل تأمين الأسرى الإسرائيليين في غزة وإبقائهم في “دائرة المجهول” لضمان عمليات تبادل أسرى ناجحة مع دولة الاحتلال.

القائد والمهمّة

مهمة الإشراف عليها توكل إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

كُشف النقاب عن وجودها لأول مرة عام 2016 بعد مرور 10 أعوام على تأسيسها.

تمكنت الوحدة من إخفاء الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عن أعين الموساد نحو 5 أعوام حتى أجبرت المقاومة الاحتلال على إبرام صفقة تبادل “وفاء الأحرار” المعروفة بـ”صفقة شاليط” وتحرر على إثرها 1050 أسيرا وأسيرة.

أوكلت لها مهمة احتجاز 4 أسرى إسرائيليين منذ عام 2014 اثنان منهم جنديان أسرتهما كتائب القسام خلال حرب 2014، والآخران دخلا غزة في ظروف غامضة فوقعا في قبضة القسام.

أسرى الطوفان

مبدأ معاملة الأسرى في الوحدة يقوم على معاملة أسرى العدو بكرامة واحترام وفق أحكام الإسلام مع الأخذ بعين الاعتبار معاملة العدو للأسرى.

بعد معركة طوفان الأقصى كان لهذه الوحدة دور في حراسة وتأمين ما بين 200 و250 أسيرا إسرائيليا والعناية بهم.

آلية الاختيار