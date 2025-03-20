بعد اعتقاله.. من هو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؟

شهدت تركيا حالة من الجدل بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز شخصيات حزب الشعب الجمهوري المعارض. فمن هو إمام أوغلو؟

الميلاد والنشأة

وُلد أكرم إمام أوغلو في 4 يونيو/حزيران 1970 في مدينة طرابزون، شمالي تركيا، لعائلة تعمل في مجال التجارة. وأكمل تعليمه المدرسي في طرابزون قبل أن يلتحق بجامعة “شرق البحر المتوسط” في جمهورية شمال قبرص التركية لدراسة الهندسة المدنية.

انتقل أكرم إلى جامعة “غيرنة” الأمريكية في شمال قبرص التركية لدراسة إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، لكنه غادر بعد عامين وانتقل إلى جامعة إسطنبول، حيث حصل على شهادة البكالوريوس عام 1994، ثم أكمل درجة الماجستير في الإدارة والموارد البشرية من نفس الجامعة.

إلغاء شهادته الجامعية

واجه إمام أوغلو أزمة قانونية تتعلق بمسيرته الأكاديمية، إذ ألغت جامعة إسطنبول شهادته، إلى جانب شهادات 28 شخصًا آخرين، بعدما كشفت تحقيقات الادعاء العام أن انتقاله من جامعة خاصة خارج البلاد إلى جامعة حكومية لم يتم وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

وأثار القرار، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، جدلًا واسعًا، خاصة مع احتمال تأثيره في مستقبله السياسي.

المسيرة السياسية

بدأ إمام أوغلو مسيرته السياسية في حزب الشعب الجمهوري، وتولى رئاسة منطقة “بيليك دوزو” في إسطنبول عام 2009، ثم انتُخب رئيسًا لبلدية “بيليك دوزو” عام 2014، مما عزّز شعبية الحزب في المنطقة.

ويتمتع أكرم إمام أوغلو بشعبية في مدينة إسطنبول، خاصة بين جيل الشباب، وهو ما اتضح خلال فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، بعد أن تغلّب بفارق كبير على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، رئيس الحكومة التركية السابق، رغم إعادة الانتخابات.

وجاء فوز أكرم برئاسة بلدية إسطنبول بعد أن ظلت لسنين طويلة تحت حكم حزب العدالة والتنمية، مما عزّز مكانته بوصفه من أبرز شخصيات المعارضة التركية.

كما انتخبه سكان إسطنبول مرة أخرى في الدورة التالية العام الماضي 2024، وفاز على منافسه القوي أيضًا من الحزب الحاكم مراد كوروم، ومن ثم اختير رئيسًا لاتحاد البلديات التركية.

أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرام إمام أوغلو و28 شخصًا آخر، بسبب مخالفتها للوائح مجلس التعليم العالي وشروط القبول الجامعي. 📌 وقد أُحيل الملف إلى النيابة العامة ومجلس التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية في ظل تحقيقات تتعلق بتهم “التزوير في… pic.twitter.com/RIyI8H3EJo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2025

الموقف القانوني

واجه إمام أوغلو عدة دعاوى قضائية، كان أبرزها الحكم الصادر بحقه عام 2022 بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر ومنعه من العمل السياسي بتهمة إهانة لجنة الانتخابات العليا التي كانت مشرفة على انتخابات البلدية عام 2019، لكنه استأنف الحكم واستمر في منصبه.

واعتقلت الشرطة أكرم، الأربعاء، بتهم تتعلق بـ”الفساد والإرهاب” حسب تصريحات وزير العدل التركي يلماز تونش.

مستقبله السياسي

يعد إمام أوغلو أحد أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2028، خاصة بعد فوزه مرتين برئاسة بلدية إسطنبول وتزايد شعبيته بين الناخبين، ولا سيما الشباب وسكان المدن الكبرى.

لكن التطورات الأخيرة، بما في ذلك اتهامات الفساد وإلغاء شهادته الجامعية بقرار من مجلس إدارة جامعة إسطنبول، قد تشكّل عقبات أمام طموحه في الوصول إلى رئاسة البلاد.