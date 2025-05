حسن إصليح.. تهمته أنه “الصحفي الذي بث من داخل الدبابة في 7 أكتوبر”

لم يكن استشهاد الصحفي الفلسطيني حسن إصليح باستهداف طائرات الاحتلال له، جريحا، وهو يتلقى العلاج من إصابته قبل نحو شهر، إلا حلقة ختامية أراد بها أن يكتب السطر الأخير في حياة صحفي نابغ من قطاع غزة.

لم تقف الإصابة حائلا بين الاحتلال وبين استهداف إصليح أو “أبو العبد” كما يُلقب، وبلا أية روادع قانونية أو أخلاقية أو إنسانية، شنت طائرات “جيشه الأخلاقي” قصفها على قسم الجروح داخل مجمع ناصر الطبي، حيث كان يرقد حسن يتلقى علاجه، ففاضت روحه إلى باريها.

احتفى الإعلام الإسرائيلي الرسمي باستشهاد إصليح حتى أن إحدى مواقعه عنونت الخبر بـ: تصفية “الصحفي” الذي بث من داخل الدبابة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وهو عنوان “فاضح” إذ يلخص على وجه الدقة أي جريمة اقترفها حسن في نظر الاحتلال، وهي جريمة القيام بدوره صحفيا نقل الخبر والصورة التي ما كانت إسرائيل تحب تناقلها.

وفي منتصف ليل السابع من إبريل/نيسان الماضي، استهدف الاحتلال خيمة الصحفي حسن إصليح، استهدافا مباشرا، فحول هدوء الخيمة إلى كومة من النيران، التي التهمت حينها ثلاثة من زملائه أحياء: أحمد منصور، وحلمي الفقعاوي، ويوسف الخزندار، وتركت أبو العبد مصابا بشظية في رأسه وأخرى في كفّه.

لكن استهداف حسن باغتياله جسديا، كان نقطة النهاية بعد مسلسل طويل من اغتياله معنويا، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، إذ كان أحد المصورين القلائل الذين قاموا بعملهم، فنقلوا وقائع السابع من أكتوبر العام 2023، لكبرى وكالات الأنباء ووسائل إعلام عالمية، ما مثل جريمة لم يغفرها الاحتلال له.

ومنذ ذلك الحين، أوغل الإعلام الإسرائيلي في دم الشهيد حسن إصليح وهو حي، فحرض على استهدافه مرة بعد أخرى، ووجه له تهم “الإرهاب”.

البداية كانت بعدما نشرت منظمة مؤيدة لإسرائيل تدعى (هونست ريبورتنج) تقريرا تساءلت فيه عن المصورين العاملين لصالح وسائل إعلام دولية، مشيرة فيه إلى حسن وأربعة زملاء آخرين بأصابع الاتهام زاعمة أن معلومات مسبقة كانت لديهم عما وصفته “بهجمات” السابع من أكتوبر.

In the hours following our expose, new material is still coming to light concerning Gazan freelance journalist Hassan Eslaiah whom both AP & CNN used on Oct. 7.

Here he is pictured with Hamas leader and mastermind of the Oct. 7 massacre, Yahya Sinwar. https://t.co/S9pXeIGaFq pic.twitter.com/RmEZU5RsM8

— HonestReporting (@HonestReporting) November 8, 2023