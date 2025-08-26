علي بن أبي طالب.. أسد الإسلام وحامل راية العدالة

كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي محمد ﷺ وصهره، من أوائل من أسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نشأ في كنف النبي ﷺ وأسلم صغيرًا، لمّا يبلغ الحلم. وقد عُرف بالشجاعة والذكاء والفقه، وشارك في معظم غزوات الإسلام الكبرى، وكان مدافعًا بارزًا عن الدين في مختلف المراحل.

المولد والنشأة

وُلد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة قبل البعثة بـ10 سنوات، وتربى في بيت النبي ﷺ بعد أن كفله إثر قحط شديد أصاب مكة. أمه، فاطمة بنت أسد، كانت من سيدات بني هاشم، وشاركت زوجها أبا طالب في رعاية النبي ﷺ. وعاش علي رضي الله عنه في بيت النبي منذ سن السادسة، واكتسب منه الأخلاق الرفيعة والفضائل النبيلة.

وكان علي رضي الله عنه أول الفتيان إسلامًا، إذ أسلم وهو في العاشرة من عمره، بعد دعوة النبي له إلى الدين الجديد. ومنذ ذلك الوقت، لازم النبي ﷺ وشارك في نصرة الإسلام في جميع مراحله. وعُرف بشجاعته منذ الصغر، وظهر ذلك جليًّا عندما نام في فراش النبي ليلة الهجرة ليُضلل المشركين، مما عرّضه لخطر كبير.

وتأخر علي رضي الله عنه في الهجرة بأمر من النبي ﷺ ليؤدي أمانات أهل مكة التي كانت عند النبي. وبعدها، خرج من مكة ليهاجر إلى المدينة سيرًا على الأقدام، مما أدى إلى إصابة قدميه بالتورم. وعندما وصل إلى المدينة، احتضنه النبي ﷺ ومسح بيديه الشريفتين على قدميه، فشُفي على الفور.

وبعد معركة بدر، تزوج علي رضي الله عنه فاطمة الزهراء بنت النبي ﷺ، التي كانت أصغر بناته. وكان زواجهما مثالًا للبساطة والتواضع، ولم يتزوج علي على فاطمة خلال حياتها تكريمًا لها. أنجب منها الحسن والحسين، ومنهما استمر نسل النبي ﷺ.

سيرة حافلة بالجهاد والعلم

وشارك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جميع غزوات النبي ﷺ باستثناء غزوة تبوك، حيث خلفه النبي على المدينة. وعندما أثار المنافقون الشائعات حول سبب استخلافه، أكد له النبي مكانته بقوله “أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي”.

وفي العام التاسع للهجرة، كُلّف علي رضي الله عنه بتبليغ سورة براءة في موسم الحج، وفي العام نفسه أسلم أهل اليمن على يده بعد أن أرسله النبي لدعوتهم. وفي حجة الوداع، شارك النبي ﷺ في نحر الهدي، حيث نحر ﷺ 63 بدنة، وأكمل علي رضي الله عنه نحر ما بقي.

وتميز علي رضي الله عنه بالشجاعة منذ صغره، حيث شارك في معركة بدر وبارز قادة قريش. ففي غزوة الخندق، واجه الفارس عمرو بن عبد ودّ وقتله. وفي خيبر، منحه النبي الراية بعد أن شفى الله عينيه بدعائه، ففتح الحصن وقتل قائد اليهود مرحبا. كما دافع عن النبي ﷺ في معركة أحد وثبت بجانبه بعد تقهقر الرماة.

علمه وفصاحته

وكان علي رضي الله عنه ملازمًا للنبي ﷺ، مما جعله من أكثر الصحابة علمًا. وقال “سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار”. وروى عنه الصحابة 600 حديث، وكان من كبار المفسرين والفقهاء، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه “أقضانا علي”. وإلى جانب علمه، اشتهر بفصاحته، وكانت خطبه تفيض بالمواعظ والبلاغة، مما جعل أقواله مرجعًا للأدباء والخطباء.

وكان علي رضي الله عنه من أحب الصحابة إلى النبي ﷺ، وزوّجه ابنته فاطمة الزهراء، وأنجب منها الحسن والحسين. وقال عنه “من كنت مولاه فعلي مولاه”. وقد أُحيطت سيرته بالروايات، لكن الصحيح منها يؤكد مكانته الرفيعة وفضله العظيم بين الصحابة.

خلافته واستشهاده

وتولى علي رضي الله عنه الخلافة بعد استشهاد عثمان بن عفان في ظروف عصيبة. وواجه رفض بعض الصحابة للبيعة حتى يُقتص لعثمان، وهو ما أدى إلى نشوب معركة الجمل ثم صفين، حيث خاض نزاعًا مع معاوية رضي الله عنه، وواجه الخوارج في معركة النهروان، وقضى عليهم بعد أن أثاروا الفوضى.

واستشهد علي رضي الله عنه في رمضان سنة 40هـ على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، الذي ترصده في صلاة الفجر وضربه بسيف مسموم. فتوفي علي رضي الله عنه وعمره 63 عامًا، مختتمًا مسيرة من الجهاد والعلم والخلافة في الإسلام.