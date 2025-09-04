ليونيل ميسي.. أسطورة الأرجنتين وملك الأرقام القياسية في كرة القدم

إنه ليونيل ميسي، نجم كرة القدم الأرجنتيني، الذي شاهد حلم حياته يتحقق بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في نسخة قطر 2022، ليضيف هذا الإنجاز الكبير إلى سجل حافل من الألقاب الفردية والجماعية.

ولد ميسي عام 1987 في الأرجنتين، وانتقل إلى إسبانيا في سن الثالثة عشرة بعد أن وافق نادي برشلونة على دفع نفقات علاجه من خلل هرموني، ليبدأ رحلة الاحتراف التي جعلت منه واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وحقق ميسي خلال مسيرته أرقاماً قياسية في تسجيل الأهداف وحصد العديد من الجوائز الفردية، كما أسهم بشكل مباشر في تحويل برشلونة إلى أحد أفضل أندية العالم.

تحقيق الحلم

على المستوى الدولي، خاض ميسي 5 مشاركات في بطولة كأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، حيث كان هدفه الأكبر الفوز بالكأس العالمية، وهو اللقب الذي غاب عن مسيرته حتى مونديال قطر.

وتمكن ميسي من تحقيق هذا الحلم في النهائي أمام فرنسا، ليحقق للمنتخب الأرجنتيني الكأس للمرة الثالثة في تاريخه منذ نسخة 1986.

وعبر قائد منتخب “التانغو” عن شعوره بالفخر بعد تحقيق كل الألقاب الممكنة مع منتخب بلاده والأندية التي لعب لها، تاركا بذلك إرثاً كبيراً كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، مقارنة بالأساطير دييغو مارادونا وبيليه.

النشأة

ولد ليونيل أندرياس ميسي في 24 يونيو/حزيران عام 1987 بمدينة روزاريو الأرجنتينية، لعائلة مسيحية كاثوليكية تعود أصولها إلى بلدة إيطالية تدعى بورت وريكاناتي في ولاية مازيراتا. وهو الطفل الثالث لخورخي ميسي، رئيس قسم في مصنع للصلب ومدرب الفريق المحلي، ولأمه سيليا ماريا كوتشيتيني التي كانت تعمل في ورشة لصناعة المغناطيس.

ارتبط ميسي منذ طفولته بجدته التي آمنت بموهبته رغم قصر قامته وضعف بنيته، وكانت تشجعه على ممارسة كرة القدم وشرائه حذاء للعب.

ويُعرف أن ميسي كان يرفع يديه لها بعد تسجيل الأهداف، وقد وصف وفاتها بأنها واحدة من أسوأ لحظات حياته، بينما أشار إلى أن أجمل ذكرياته كانت حين ذهب معها لأول مرة للعب كرة القدم.

هوايات ميسي

بعيداً عن كرة القدم، يمارس ميسي هوايات متعددة، فهو يحب الاستماع إلى الموسيقى، ويعزف على الغيتار، كما يمارس كرة اليد كهواية موازية.

وفيما يتعلق بطعامه، أفادت والدته أن وجبته المفضلة هي الدجاج بالصلصة، مع عشق كبير للشكولاتة والبسكويت التقليدي الأرجنتيني، الذي كان يُحضّر له من قبل مدربه في طفولته كمكافأة عند إحرازه أهدافاً.

ويُذكر أن شعبيته الكبيرة في الأرجنتين دفعت مقاطعة روساريو عام 2014 لإصدار قانون يمنع تسمية المواليد الجدد باسم “ميسي”، بعد أن شهدت المدينة موجات ضخمة من طلبات تسجيل الأطفال تيمناً بنجم منتخب الأرجنتين.

ولم يقتصر اهتمام ليونيل ميسي على كرة القدم فقط، بل امتد إلى العمل الخيري، حيث أسس مؤسسة تحمل اسمه تهدف إلى توفير التعليم والرعاية الصحية للأطفال، مستلهماً تجربته الشخصية في الطفولة.

وفي مارس/آذار 2010 عُيّن ميسي سفيراً للنوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسيف، لتعزيز جهوده في دعم الأطفال المحتاجين حول العالم.

أرقام قياسية

في مونديال قطر 2022، واصل ميسي تحطيم الأرقام القياسية، مسجلاً 13 رقماً قياسياً خلال فوز الأرجنتين على كرواتيا وتأهلها إلى المباراة النهائية.

خاض ميسي 25 مباراة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، معادلاً رقم لوثار ماتيوس لاعب ألمانيا السابق، توزعت على 3 مباريات في ألمانيا 2006، و5 في جنوب أفريقيا 2010، و7 في البرازيل 2014، و4 في روسيا 2018، و7 في قطر 2022.

كما انفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم برصيد 13 هدفاً، متجاوزاً رقم مارادونا البالغ 8 أهداف، ليصبح أكبر لاعب يسجل 7 أهداف في نسخة واحدة بعمر 35 عاماً. واحتل المركز الثاني بين هدافي مونديال 2022 بعد الفرنسي كيليان مبابي (8 أهداف).

ودخل ميسي التاريخ كأحد ستة لاعبين فقط سجلوا في ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي منذ مونديال المكسيك 1986، قبل أن يسجل أيضاً في النهائي نفسه في قطر 2022.

كما ارتدى ميسي شارة قيادة المنتخب للمرة 18 في تاريخ مشاركاته بالمونديال، متفوقاً على رافائيل ماركيز قائد المكسيك السابق ودييغو مارادونا الذي قاد 16 مباراة. وحصل على جائزة رجل المباراة للمرة العاشرة في كأس العالم، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل عليها 7 مرات.

وبالإضافة إلى الأهداف، صنع ميسي أكثر من 68 فرصة، متجاوزاً رقم مارادونا البالغ 67 فرصة، ليصبح أكثر لاعب صناعة للفرص في تاريخ كأس العالم منذ نسخة 1966.