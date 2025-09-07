“شبح القسام” الذي يؤرق الاحتلال.. من هو عز الدين الحداد؟

يقود عز الدين الحداد، أحد الشخصيات البارزة في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لواء مدينة غزة، منذ اغتيال باسم عيسى في معركة “سيف القدس“.

وقد أصبح الحداد أحد أبرز المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي، الذي اغتال خلال الحرب الجارية على غزة معظم قيادات الجناح العسكري لحركة حماس. فمن هو “شبح القسام”؟

المولد والنشأة

ولد عز الدين الحداد في مدينة غزة عام 1970، وعُرف بكنيته “أبو صهيب”، واشتهر بلقب “شبح القسام” لقدرته على التخفي ونجاته من محاولات الاغتيال. والتحق الحداد بصفوف حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ تأسيسها عام 1987.

التدرج العسكري في كتائب القسام

انضم مبكرًا إلى كتائب عز الدين القسام، إذ بدأ جنديًا في لواء غزة، وتدرج من جندي في المشاة إلى قائد فصيل ثم قائد كتيبة وصولًا إلى قيادة لواء غزة.

وساهم في إنشاء وتنظيم جهاز “المجد” المسؤول عن تعقب وتصفية العملاء والجواسيس المشتبه بهم الذين يعملون لصالح الاحتلال.

شارك الحداد في التخطيط والإشراف على عدة عمليات نوعية ضد الاحتلال. وبعد استشهاد القيادي العسكري في “القسام” باسم عيسى في معركة “سيف القدس” 2021، تولى الحداد قيادة لواء غزة. وأصبح عضوًا في المجلس العسكري المصغر للحركة، وبرز كأحد أبرز المطلوبين للاحتلال.

#ما_خفي_أعظم يعرض مشاهد ومقابلة حصرية مع عز الدين الحداد عضو المجلس العسكري العام للقسام وقائد لواء #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/BPjUOaVBY1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 24, 2025

طوفان الأقصى

ظهر الحداد في تسجيل مصور عام 2022 بعنوان “عميد التصنيع”، تحدث فيه عن تطوير قدرات القسام.

وقال الحداد في التسجيل “في المعركة المقبلة، سيشهد العدوّ عمل هذه المقاومة المُخلصة، هذا وعد الله: طريقنا إلى الأرض المقدّسة، ونحن قادمون”.

وأشرف على التخطيط الميداني لعملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووجه قادة الألوية بضرورة أسر الجنود، وبث مشاهد الاقتحام مباشرة، والسيطرة على المواقع العسكرية، كما أوصى بإحضار أعلام الدول العربية والإسلامية لرفعها في تلك المواقع.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن عز الدين الحداد هو من يقود الكتائب التي تقاتل حاليا في شمال قطاع غزة، رغم اجتياح قوات الاحتلال للمنطقة 3 مرات منذ بداية الحرب.

محاولات الاغتيال