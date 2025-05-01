تاكسي الجزيرة مباشر

استضافت الجولة الشاب السوري عربي قديم أنمار، الذي تحدث عن معاناة الشباب السوري مع التجنيد الإجباري في نظام الأسد، وعن حجم المعاناة التي كانوا يعانونها، وكم المصالح التي تتوقف على أداء هذه الخدمة.