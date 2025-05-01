تاكسي الجزيرة مباشر

تاكسي الجزيرة مباشر

مدة الفيديو 07 دقيقة 57 ثانية 07:57
مدة الفيديو 07 دقيقة 57 ثانية 07:57

معاناة الشباب السوري مع الخدمة العسكرية الإلزامية

استضافت الجولة الشاب السوري عربي قديم أنمار، الذي تحدث عن معاناة الشباب السوري مع التجنيد الإجباري في نظام الأسد، وعن حجم المعاناة التي كانوا يعانونها، وكم المصالح التي تتوقف على أداء هذه الخدمة.

عن البرنامج

“تاكسي الجزيرة مباشر”.. حلقات تفاعلية مع الجمهور نستقرئ تطلعاتهم وآرءهم أثناء التنقل بين أحياء المدن السورية.

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