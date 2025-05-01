معاناة الشباب السوري مع الخدمة العسكرية الإلزامية
استضافت الجولة الشاب السوري عربي قديم أنمار، الذي تحدث عن معاناة الشباب السوري مع التجنيد الإجباري في نظام الأسد، وعن حجم المعاناة التي كانوا يعانونها، وكم المصالح التي تتوقف على أداء هذه الخدمة.
استضافت الجولة الشاب السوري عربي قديم أنمار، الذي تحدث عن معاناة الشباب السوري مع التجنيد الإجباري في نظام الأسد، وعن حجم المعاناة التي كانوا يعانونها، وكم المصالح التي تتوقف على أداء هذه الخدمة.
“تاكسي الجزيرة مباشر”.. حلقات تفاعلية مع الجمهور نستقرئ تطلعاتهم وآرءهم أثناء التنقل بين أحياء المدن السورية.