الجزيرة 360.. الورشة مع أحمد أمين

يستعرض أحمد أمين في الحلقة الجديدة من برنامج الورشة أنواع الكوميديا ويسلط الضوء على الكوميديا السوداء وأهميتها وطرق كتابتها وتقديمها، ويطرحها مع مجموعة من المبدعين.

كما يلتقي أمين عددا من مشاهير الكوميديا من مختلف بلدان الوطن العربي كجورج خباز، علي الكلثمي، محمد الدريدي وغيرهم، ثم يتوج نهاية الحلقة بتصوير مشهد ختامي يطبق فيه ما تم تعلمه في الورشة.

برنامج الورشة مع أحمد أمين هو برنامج ترفيهي تعليمي من إنتاج الجزيرة ٣٦٠، يأخذنا فيه أحمد أمين في رحلة لاستكشاف أسرار صناعة الكوميديا وكواليسها، ويعرض كل خميس حصرياً على منصة الجزيرة ٣٦٠.