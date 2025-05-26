تاكسي الجزيرة مباشر سوري يلقي شعرا لدمشق ويقدم مطالب للحكومة الجديدة

استضاف تاكسي الجزيرة مباشر الشاعر السوري مازن المحملجي، الذي يلقب شاعر دمشق تقديرا لإسهاماته في توثيق التراث الدمشقي عبر الشعر.

المصدر : الجزيرة مباشر