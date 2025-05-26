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مدة الفيديو 08 دقيقة 47 ثانية
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08:47
تاكسي الجزيرة مباشر
سوري يلقي شعرا لدمشق ويقدم مطالب للحكومة الجديدة
استضاف تاكسي الجزيرة مباشر الشاعر السوري مازن المحملجي، الذي يلقب شاعر دمشق تقديرا لإسهاماته في توثيق التراث الدمشقي عبر الشعر.
26/5/2025
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آخر تحديث:
01:37 AM (توقيت مكة)
المصدر : الجزيرة مباشر