تاكسي الجزيرة مباشر تاكسي مباشر.. مطرب شعبي يغني ويتغزل بسوريا

يعد الفن الشعبي في سوريا غنيا ومتنوعا، ويعكس تاريخها العريق وتراثها، وهو فن فطري متوارث عبر الأجيال، ويتميز بصدقه وبراءته وتعبيره عن الوعي الجمعي والذاكرة البصرية للمجتمع.

المصدر: الجزيرة مباشر