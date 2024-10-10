الجزيرة 360.. فيلم تحت الركام

يروي الفيلم جانبًا مما واجهه طاقم مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من تحديات تفوق الوصف بقصف المستشفى ومحاصرته ونقص المواد الطبية وانقطاع الماء والكهرباء.

إلا أن هذا لم يكن التحدي الفاصل من جملة أهوال، فما جابهه الطاقم الطبي تجاوز ذلك بكثير، إذ كان عليهم المفاضلة بين المصابين لإنقاذ من بهم أمل في رمق حياة، وترك آخرين لمصيرهم، وفقدان أقارب وأصدقاء في أحضانهم.

وتكمل متوالية القهر مسيرتها، فيحاولون إنعاش عشرات أطفال خدّج يصارع معظمهم الموت ليلفظوا أنفاسهم تباعا بعد نفاد الأكسجين.

يأتي الفيلم ضمن سلسلة أفلام “الإبادة” التي تنتجها منصة الجزيرة 360