الجزيرة 360 الجزيرة 360.. وجهات نظر مع الدكتور باسم نعيم

برنامج “وجهات نظر” يعرض شخصيات سياسية وفنية واجتماعية بارزة تتحدث إليكم مباشرة لتُسلط الضوء على قضايا مهمة، مع تقديم السياق التاريخي والإعلامي لها، لتقديم آراء مختلفة وبناء صورة شاملة ومختلفة.

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تستضيف الجزيرة 360 الدكتور باسم نعيم، القيادي في حماس ووزير الصحة السابق في قطاع غزة، ليقدم رؤيته حول عملية السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى محطات من حياته.

المصدر : الجزبرة مباشر