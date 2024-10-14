الجزيرة 360 الجزيرة 360،، ضحايا وأبطال.. حسين لعبة الحرب

في الحروب الاسرائيلية السابقة على لبنان لم يكن حسين قد ولد بعد، لكن ذلك لم يعن أنه قد نجى منها فمخلفات هذه الحروب أثرت على حياته كلها، عندما انفجرت بيده قنبلة عنقودية ظن أنها قطعة معدنية تناسب دراجته.

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انتشرت الشظايا في أنحاء مختلفة من جسده مخلفة إصابات أفقدته إمكانية العيش الطبيعي، وفي ظل أزمات بلاده المتتالية حُرم حسين من فرص العلاج المناسب، وترك وحيدا مع عائلته في مواجهة تحديات وضعه الصحي.

المصدر : الجزبرة مباشر