الجزيرة 360.. كيف استخدمت إسرائيل العمارة أداة للاحتلال؟

كشفت الصحفية منى حوا عن جانب مظلم من سياسات الاحتلال الصهيوني تحت عنوان “عمارة الاحتلال”، تناولت بشكل عميق كيف يسعى الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية عبر تدمير البشر والحجر.

استعرضت الحلقة فصولا عدّة من هذه السياسات المدمرة، بدءًا من حرق الغابات وتدميرها، وصولاً إلى إنشاء الحواجز الأمنية التي تعرقل حياة الفلسطينيين اليومية، وسلطت الضوء على بناء المستوطنات في المناطق المرتفعة، مما يمنح الاحتلال عنصر القوة والسيطرة على السكان الفلسطينيين.

شارك في الحلقة نخبة من الضيوف الذين أضافوا رؤى عميقة حول هذا الموضوع، منهم المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، أحد رواد تيار المؤرخين الجدد، وشاركت هايدي غرونباوم مديرة مركز أبحاث العلوم الإنسانية في جامعة كيب الغربية، وإيال وايزمان مدير ومؤسس “فورنزيك آركتيكتشر”.