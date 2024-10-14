الجزيرة 360 الجزيرة 360،، هوية الأبطال.. عزام العراقي

الهوية ليست مجرد بطاقة، إنها حياة كاملة لن يعرف قيمتها أكثر ممن فقدها، عزام طفل عراقي من الموصل لم تفقده الحرب أمه وأباه فحسب، بل أفقدته بطاقة هويته وقت سيطرة تنظيم الدولة على محافظة الموصل.

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مع عودة سلطة الدولة لم يعد عزام قادرا على الحصول على حقوقه لا لكونه طفلا ولا عراقيا، وبدلا من المدرسة بات يخرج كل صباح ويكد في جمع الخردة لبيعها وتحصيل مبلغ لا يكاد يكفي إطعام اخوته، كيف يواجه عزم حياته يوميا؟ وما دور الدولة؟

المصدر : الجزيرة مباشر