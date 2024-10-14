الجزيرة 360،، يوميات مقاتل.. بيت لحم – الضفة الغربية

بدأ نضاله طفلا بإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال، ثم دفعته الانتفاضة الثانية إلى اختيار طريق المقاومة، خصوصا بعد استشهاد صديق الطفولة والحجارة فارس عودة، ليبدأ مسيرة المقاومة مع كتائب المجاهدين في غزة.

استمرت مسيرة محمد النجار الجهادية 20 عاما، شارك فيها في العديد من العمليات، وتعرض للأسر 24 سنة، حرم فيها من رؤية أهله وأصدقائه، حتى كاد أن ينسى ملامح أمه التي تفطر قلبها عليه، ثم بعد تحرره ببضع سنوات، توج نضاله بالشهادة في قصف جوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 فبراير/شباط من سنة ٢٠٢٤.