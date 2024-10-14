الجزيرة 360.. يوميات مقاتل.. رأفت الجوابرة

ولد في مخيم العروب شمال الخليل، ونشأ على أصوات إطلاق النار ورائحة الغاز المسيل للدموع، واعتقل في عمر 7 سنوات بتهمة حمل كتاب يحتوي على علم فلسطين.

يروي رأفت الجوابرة، قصة معاناته ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ الطفولة حتى التحاقه بكتائب شهداء الأقصى.

عاش رأفت فترة طويلة من حياته مطاردا من قبل الاحتلال ثم أسيرا في سجونه، ورغم كل المعاناة التي عاشها يقول الجوابرة “اﻣﺗﺷﺎﻗﻧﺎ اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ واختيارنا اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻛﺎن ﺟزءا طﺑﯾﻌا ﻣن ﺗطور ﺻراﻋﻧﺎ ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻼل، وﻟو أﻋﯾدت اﻟﻛرة أﻟف ﻣرة ﺳﻧﻌود إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣرﺑﻊ”.