الجزيرة 360،، يوميات مقاتل من الفلبين

اسمه عربي ويربط الكوفية الفلسطينية على رأسه، لكنه من مقاطعة سولو جنوب الفلبين، يصف بلده بالجنة ويحمل السلاح كقائد في جبهة تحرير مورو الإسلامية للدفاع عن حق شعب مورو في الحكم الذاتي.

علي ذو الكفل، يكمل سلسلة الكفاح التي عاشها أجداده منذ حقبة الاستعمار الإسباني لبلدهم، ويربط نضال شعبه بنضال الفلسطينيين وكل الشعوب المضطهدة في العالم، ويرى أن مصيرهم وهدفهم مشترك.

في هذه الحلقة من يوميات مقاتل نتعرف على مسيرة علي ذو الكفل من ذكريات طفولته وارتباطه بوطنه وشعبه، حتى حمله للسلاح وقيادته مجموعة من المقاتلين.