الجزيرة 360 تحصد نصف مليون متابع بعد شهر من انطلاقها

حصدت منصة الجزيرة 360 الرقمية الجديدة خلال شهر من انطلاقتها نحو 500 ألف متابع يستمتعون بمشاهدة بلا قيود، كما يتابعها أكثر من 5.5 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتضم منصة الجزيرة 360 مكتبة رقمية كبيرة للبرامج والوثائقيات، وستقدم أكثر من 20 برنامجا حصريا للمنصة، فضلاً عن إتاحة أرشيف الشبكة منذ انطلاقتها، عبر تقديم 50 ألف ساعة من المحتوى البرامجي المتاح مجانا.

وتركز المنصة على منح الجمهور حرية اختيار المحتوى الذي يشاهده في المكان والوقت المناسبين له، تماشيا مع مبدأ الرأي والرأي الآخر الذي رفعته الشبكة منذ انطلاقتها.