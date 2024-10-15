الجزيرة 360،، ضحايا وأبطال.. الطفلة أريج

“فقدت قدرتي على كتابة الشعر”. بهذه الكلمات تختصر الطفلة الفلسطينية أريج معاناتها الجسدية والنفسية إثر إصابتها وفقد إحدى عينيها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي عام 2021 على قطاع غزة.

معاناة أريج لا تقتصر على التبعات النفسية، بل تترافق مع صعوبة الوصول إلى علاج يخفف ألمها، ففي ظل الحصار المفروض على القطاع والأوضاع الاقتصادية والطبية الناتجة عنه، لا تتمتع أريج بفرصة للعلاج المناسبة ما يجعلها ضحية لحرب لا ذنب لها فيها.