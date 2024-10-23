الجزيرة 360.. وجهات نظر مع جون بولتون

في لقاء حصري على منصة الجزيرة 360، نلتقي جون بولتون السفير الأسبق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والمستشار الأسبق للأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب.

تحدّث بولتون لمنصة الجزيرة 360 نافيًا حدوث إبادة جماعية في غزة، ومؤكدًا دعمه الكامل لإسرائيل، مضيفًا أنه لا يرى أي دليل يدعم الادعاءات بوجود إبادة جماعية، بل يعتقد أن إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات “الإرهابية”.

وقال بولتون إن الموقف الأمريكي يجب أن يكون ثابتًا في دعم إسرائيل وحقها في حماية مواطنيها، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول السياسات الأمريكية في المنطقة والاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

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