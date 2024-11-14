الجزيرة 360.. “سلام” من لاجئة إلى شاهدة على معاناة جيل

في خيمة متواضعة على الأراضي اللبنانية، تعيش الطفلة السورية سلام المسفري حسين وعائلتها المكونة من 7 أشخاص قصة لجوء بدأت عام 2011، عندما كانت طفلة في السادسة من عمرها.

وبعد مرور 12 عاما على هروبها من الحرب، تجد سلام نفسها وأسرتها في دوامة من التحديات القانونية والاجتماعية، في بلد لا يعترف بهم كلاجئين بل كنازحين.

وتعد سلام واحدة من بين أكثر من مليوني سوري لجؤوا إلى لبنان هربا من الحرب التي أودت بحياة ما لا يقل عن 300 ألف مدني، وأجبرت 12 مليون سوري على مغادرة ديارهم، وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.