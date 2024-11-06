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الجزيرة 360.. وجهة نظر مع جيل ستاين
في لقاء حصري على منصة الجزيرة 360 تكشف جيل ستاين، المعروفة بمواقفها الحازمة تجاه فلسطين عن جوانب من حياتها الشخصية ونضالها السياسي، وتدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
تطالب جيل بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وتدعو إلى محاسبة القادة الأمريكيين باعتبارهم “مجرمي حرب” ينبغي محاكمتهم على غرار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب.
وتنتقد جيل كلاً من الحزب الديمقراطي والجمهوري، متهمةً إياهما بقمع الديمقراطية في الولايات المتحدة وتهميش أصوات الشعوب.
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6/11/2024
المصدر : الجزبرة مباشر