محاضرات الشيخ الحويني الفائدة العقدية والأصولية والفقهية في “حديث الإفك” (ج 1)

تُعَد قصة الإفك من القصص المؤثرة في القرآن الكريم، وتناقش محاضرة الشيخ “أبو إسحاق الحويني” الفائدة العقدية والأصولية والفقهية والسلوكية في “حديث الإفك”.

المصدر : الجزيرة مباشر