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مدة الفيديو 01 ساعة 02 دقيقة 15 ثانية
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01:02:15
محاضرات الشيخ الحويني
الحويني.. شرح “حديث الإفك” (ج 3)
يواصل الشيخ أبي إسحاق الحويني التحليل والتشخيص في حديث الإفك والفوائد المستفادة منه، وفوائد تعدد الرواة للحديث، وقد قسمها إلى جوانب عقدية وأصولية وفقهية، وجوانب أخرى تربوية وسلوكية.
19/5/2025
المصدر : الجزيرة مباشر