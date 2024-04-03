ما حكم من يصوم رمضان ولا يصلي؟ داعية يجيب (فيديو)

قال الدكتور أحمد سعيد حوّى، الداعية الإسلامي وأستاذ الفقه وأصوله، إن من يصوم في شهر رمضان ولا يصلي، لديه خلل في فقه الأولويات، لأن الذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة، مشيرًا إلى أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.

وأضاف حوّى في مقابلة مع برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر “من يصوم في رمضان، لديه فطرة خير، وعلينا أن ننميها داخله، لا أن نقول له إن صيامك باطل لأنك لا تصلي، بل نقول به إن صومك صحيح ويكتب لك إن شاء الله، لكن كما وفقك الله إلى صيام رمضان فنسأل الله أن يعينك ويوفقك لإقامة الصلاة”.