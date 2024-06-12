كيف يصوم من يختلف يوم عرفة في بلده عن مكة؟

رد العلّامة الشيخ محمد الحسن الددو على سؤال بشأن اختلاف موعد صيام يوم عرفة بسبب اختلاف المناطق والبلدان بقوله “عندما أمر النبي محمد ﷺ بصيام يوم عرفة كان يوم 9 من شهر ذي الحجة، ولم تكن توجد آنذاك وسائل إعلام تنقل لنا الحجاج من صعيد عرفة، فما كنا نعرف اليوم الذي وقفوا فيه بعرفة، وكان الناس يعرفون يوم 9 من ذي الحجة فقط”.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر الأحد “ما ترتب عليه الحكم أن يوم 9 من ذي الحجة يكون بحسب المكان الذي يوجد فيه الإنسان، وبالأخص عند اختلاف المطالع، فإذا كان التوقيت متباينًا مختلفًا فرق ساعات، فلا يمكن أن يصوم أهل تلك المناطق معنا في وقت صيامنا، ولا أن يفطروا معنا في وقت إفطارنا، ولا أن يصلوا معنا في وقت صلاتنا”.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون حاج من مختلف دول العالم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وفق السلطات السعودية.