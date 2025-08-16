متى يصبح الصبر مذموما في الإسلام؟ (فيديو)

ناقش برنامج “أيام الله” على شاشة الجزيرة مباشر، مفهوم الصبر في الشريعة الإسلامية وحدوده بين الفضيلة والذم.

وأوضح الدكتور حسام الدين السامرائي، خلال الحلقة أن الصبر يصبح مرفوضا شرعا “إذا تحول إلى عجز أو تواكل أو ضعف”.

وقال الدكتور السامرائي في مداخلته: “إذا خرج الصبر عن مفهومه، صار عجزا، صار تواكلا، صار ضعفا، صار خورا، انتقل من الجانب الإيجابي إلى الجانب السلبي”.

وأضاف “أصبح الصبر عبارة عن شماعة يعلق عليها المسلم (كسله)”.

وتابع: “يعني تمر على شخص فتجده في صورة معينة، ثم تستغرب بعد مرور يعني 20 سنة تمر عليه وإذا هو على نفس الحال، لم يغير الوظيفة، لم يغير الحال، لم يغير البيت، لم يغير، تقول له لماذا؟ يقول لك أنا من الصابرين، لا”.

وأكد أن “الصبر ممقوت إذا تغير من عنوان الصبر إلى عنوان الجزع، إلى عنوان اليأس، إلى عنوان الإحباط، إلى عنوان القلق”.

وأكد أن الصبر على حقيقته، الصبر الشرعي، وهو “حبس النفس على مراد الله قدرا أو شرعا، لأن أنت بحاجة إلى أن تصبر على أوامر الله، وصبر على مقدور الله وصبر عن المعصية هذه التي ذكرناها في المقدمة”.