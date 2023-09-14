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كيف تتابعون تداعيات الأوضاع الإنسانية في ليبيا والمغرب؟
لا يزال المغرب وليبيا يعيشان وقع الفاجعتين إعصار دانيال والزلزال، وفي ليبيا تم الإعلان عن انتشال أكثر من 5 آلاف جثة وأكثر من 7 آلاف مصاب، كما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 30 ألفًا على الأقل شُرّدوا.
وفي المغرب تتواصل جهود الإنقاذ والإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، خاصة في ظل صعوبة الوصول لبعض المناطق المتضررة بسبب الطرق الجبلية الوعرة التابعة لمدن أمزميز وشيشاوة وتارودانت والقرى المغلقة بصخور كبيرة على إثر الزلزال.
كيف تتابعون تداعيات الأوضاع الإنسانية في ليبيا والمغرب؟
14/9/2023
المصدر : الجزيرة مباشر