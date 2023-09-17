كيف تتابعون جهود الإغاثة في كل من ليبيا والمغرب؟

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 5300 جراء السيول في درنة، فيما أفاد الهلال الأحمر الليبي أن عدد المفقودين جراء السيول قد يتجاوز 10 آلاف مفقود.

أما في المغرب فقد سجلت صباح الخميس هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجات على مقياس “ريختر” جنوب غربي مراكش، ولا تزال عمليات انتشال الجثث والبحث عن المفقودين متواصلة، في حين وصلت حصيلة القتلى إلى 2946 قتيلًا.

وضع مأساوي تزداد حدته يومًا بعد آخر مع استمرار عملية انتشال الجثث والبحث عن المفقودين، كيف تتابعون الأوضاع؟ وما رسائلكم لأقارب الضحايا والمفقودين؟