بعد منتصف الليل هل يلتزم نتنياهو بالمرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة؟

أعلنت حركة حماس أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى.

المصدر : الجزبرة مباشر