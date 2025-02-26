تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
رياضة
تقارير
بروفايل
منوعات
صوت الناس
مدونات
سفر
تحقق
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
Navigation menu
caret-left
رائج
غزة
سوريا
السودان
لبنان
القدس
caret-right
play video
play video
مدة الفيديو 01 ساعة 14 دقيقة 58 ثانية
play-arrow
01:14:58
بعد منتصف الليل
هل يلتزم نتنياهو بالمرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة؟
أعلنت حركة حماس أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى.
26/2/2025
المصدر : الجزبرة مباشر