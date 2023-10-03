تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
مع الحكيم
صوت الناس
المزيد
اعرض المزيد
سفر
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
كأس العالم
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
play video
play video
مدة الفيديو 19 minutes 02 seconds
19:02
المسائية
إدانة دولية للهجوم على وزارة الداخلية التركية في أنقرة
أصيب فردان من الشرطة التركية في هجوم قرب وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، وسط إدانات من دول عربية وغربية للحادث.
3/10/2023
المصدر : الجزيرة مباشر