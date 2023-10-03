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المسائية

إدانة دولية للهجوم على وزارة الداخلية التركية في أنقرة

أصيب فردان من الشرطة التركية في هجوم قرب وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، وسط إدانات من دول عربية وغربية للحادث.
3/10/2023
المصدر : الجزيرة مباشر