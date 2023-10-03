المسائية إدانة دولية للهجوم على وزارة الداخلية التركية في أنقرة

أصيب فردان من الشرطة التركية في هجوم قرب وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، وسط إدانات من دول عربية وغربية للحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر