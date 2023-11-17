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مدة الفيديو 16 minutes 10 seconds
16:10
المسائية
قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الشفاء في غزة
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع مستشفى الشفاء الطبي وأمروا جميع الذين لجأوا إلى المجمع بالاستسلام.
17/11/2023
المصدر : الجزيرة مباشر