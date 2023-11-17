المسائية 25 مستشفى في غزة تخرج من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي

أعلن الإعلام الحكومي في غزة، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أخرج 25 مستشفى و56 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل.

المصدر : الجزيرة مباشر