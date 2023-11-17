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مدة الفيديو 31 minutes 29 seconds
31:29
المسائية
25 مستشفى في غزة تخرج من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي
أعلن الإعلام الحكومي في غزة، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أخرج 25 مستشفى و56 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل.
17/11/2023
المصدر : الجزيرة مباشر