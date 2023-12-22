المسائية الاحتلال يسحب لواء غولاني من غزة بعد تكبده خسائر كبيرة

سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، لواء غولاني من غزة بعد تكبده عددا كبيرا من القتلى بين صفوفه.

المصدر : الجزيرة مباشر