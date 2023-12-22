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المسائية

الاحتلال يسحب لواء غولاني من غزة بعد تكبده خسائر كبيرة

سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، لواء غولاني من غزة بعد تكبده عددا كبيرا من القتلى بين صفوفه.
22/12/2023
المصدر : الجزيرة مباشر