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مدة الفيديو 22 minutes 03 seconds
22:03
المسائية
الاحتلال يسحب لواء غولاني من غزة بعد تكبده خسائر كبيرة
سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، لواء غولاني من غزة بعد تكبده عددا كبيرا من القتلى بين صفوفه.
22/12/2023
المصدر : الجزيرة مباشر