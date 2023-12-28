المسائية ما الموقف الدولي من هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب؟

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينتين لحادثين أمنيين، أحدهما في باب المندب والآخر غرب الحديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر