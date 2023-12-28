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مدة الفيديو 14 minutes 44 seconds
14:44
المسائية
ما الموقف الدولي من هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب؟
أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينتين لحادثين أمنيين، أحدهما في باب المندب والآخر غرب الحديدة.
28/12/2023
المصدر : الجزيرة مباشر