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المسائية

ما الموقف الدولي من هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب؟

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينتين لحادثين أمنيين، أحدهما في باب المندب والآخر غرب الحديدة.
28/12/2023
المصدر : الجزيرة مباشر