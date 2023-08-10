المسائية المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بخرق المجال الجوي

تناول برنامج “المسائية” اتهام المجلس العسكري في النيجر فرنسا بخرق المجال الجوي، والرئيس بازوم يشكو انتهاكات في مقر احتجازه، ونيجيريا تقول إن قمة “إيكواس” لم تتخذ بعد قرارًا بالتدخل العسكري في النيجر.

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كما تناولت حلقة المسائية موضوعات عدة هي: “روزي دياز” المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتحدث للجزيرة مباشر عن تطورات الوضع بالمنطقة خاصة في السودان وليبيا ومِلف الهجرة غير النظامية.

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المصدر : الجزيرة مباشر