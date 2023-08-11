المسائية انفجارات عنيفة جراء القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في السودان

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن انفجارات عنيفة دوت شرقي العاصمة الخرطوم جراء القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما تصاعدت أعمدة الدخان من مدينة الخرطوم بحري.

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كما تناولت حلقة المسائية موضوعات عدة هي: المسائية تلتقي محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير.

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المصدر : الجزيرة مباشر