المسائية تأجيل اجتماع قادة أركان “إكواس” بشأن النيجر

الترقب يخيّم على النيجر بشأن إمكانية تدخل عسكري وشيك من دول “إكواس”، لكن الاجتماع المقرر أن يلتقي فيه قادة أركانها جرى تأجيله، لأسباب فنية.

اقرأ المزيد

وتناولت حلقة المسائية موضوعات عدة هي: السودان.. اقتتال مستمر وتحذيرات صحية

نادي الأسير الفلسطيني يحمل الاحتلال مسؤولية سلامة أُبي أبو ماريا

مصرع 5 لاجئين قبالة سواحل طرابلس

الصحة العالمية تحذر من سلالة جديدة لفايروس كورونا تنتشر في أمريكا والصين

المصدر : الحزيرة مباشر