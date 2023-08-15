المسائية السودان .. الاشتباكات تتواصل والأوضاع الإنسانية تتفاقم

قصفت طائرات تابعة للجيش السوداني أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة الباقير جنوبي العاصمة الخرطوم في المقابل ردت قوات الدعم السريع بإطلاق مضاداتها الأرضية، وسط تتفاقم الأوضاع الإنسانية.

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المصدر : الجزيرة مباشر