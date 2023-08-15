المسائية قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في السودان

تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى سقوط 30 قتيلا وإصابة 100 آخرين بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ونزوح كبير من أحياء عدة في المدينة.

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المصدر : الجزيرة مباشر