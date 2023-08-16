مدة الفيديو 02 hours 11 minutes 21 seconds
المسائية

قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة الليبية

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بمقتل 4 من مقاتلي جهاز الردع في الاشتباكات الدائرة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، وسط قلق دولي وإدانة لأعمال القتال ومطالب بوقف التصعيد.

تناولت حلقة المسائية موضوعات عدة هي:

  • بعد مرور 4 أشهر على اندلاع المواجهات.. استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع
  • تحذيرات من كارثة صحية جراء انتشار الجثث في شوارع الخرطوم وبحري وأم درمان
  • قادة جيوش “إكواس” يجتمعون الخميس والجمعة لبحث أزمة النيجر وبوتين يدعو لحل سلمي
  • طالبان تتعهد بمقاومة أي تهديد لاستقلال أفغانستان.. والأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان
  • 1400 حافظًا وحافظة للقرآن بغزة يتلونه غيباً.. يقرؤونه بجلسة واحدة، وأصغرهم بعمر 8 سنوات
16/8/2023
المصدر : الجزيرة مباشر