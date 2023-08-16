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قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة الليبية
أفاد مراسل الجزيرة مباشر بمقتل 4 من مقاتلي جهاز الردع في الاشتباكات الدائرة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، وسط قلق دولي وإدانة لأعمال القتال ومطالب بوقف التصعيد.
تناولت حلقة المسائية موضوعات عدة هي:
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16/8/2023
المصدر : الجزيرة مباشر