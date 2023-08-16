المسائية قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة الليبية

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بمقتل 4 من مقاتلي جهاز الردع في الاشتباكات الدائرة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، وسط قلق دولي وإدانة لأعمال القتال ومطالب بوقف التصعيد.

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المصدر : الجزيرة مباشر