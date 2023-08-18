المسائية الجيش يحشد المتطوعين.. والصحة العالمية تحذر من تفشي الأوبئة في السودان

يتجدد تبادل القصف المدفعي بين طرفي الصراع في السودان، ونشرت صفحة القوات المسلحة صورًا قالت إنها لمتطوعين جاؤوا تلبية لنداء القوات المسلحة، وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تفشي الأوبئة.

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المصدر : الجزيرة مباشر