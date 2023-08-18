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تواصل الاشتباكات في السودان والدعم السريع يحاول الاستيلاء على الجنينة
قال سلطان قبيلة “المساليت” سعد بحر الدين إن ما يحدث في الجنينة ليس صراعًا قبليًا، بل صراع بين الدعم السريع ومكونات المدينة، وأضاف أن قوات الدعم السريع تخطط للاستيلاء على المدينة لأهميتها الاستراتيجية.
تناولت الحلقة موضوعات عدة هي:
- استغاثات لسائقي الشاحنات على الحدود المصرية السودانية
- أهالي جنين يشيعون جثمان القيادي في “كتائب شهداء الأقصى” مصطفى الكستوني
- زامبيا تنظم جولة لوسائل الإعلام لتفقد الطائرة القادمة من مصر وتقول إنها ستعلن عن المزيد من المعلومات
- الدولار يتجاوز الأربعين جنيها في السوق الموازية بمصر والبنك المركزي يبيع أذون خزانة بثلاثة وأربعين مليار جنيه اليوم لتمويل عجز الموازنة
- السويد ترفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول “أعمال إرهابية” من ثلاثة إلى أربعة على مقياس من خمس درجات
18/8/2023-|آخر تحديث: 18/8/202309:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر