المسائية تواصل الاشتباكات في السودان والدعم السريع يحاول الاستيلاء على الجنينة

قال سلطان قبيلة “المساليت” سعد بحر الدين إن ما يحدث في الجنينة ليس صراعًا قبليًا، بل صراع بين الدعم السريع ومكونات المدينة، وأضاف أن قوات الدعم السريع تخطط للاستيلاء على المدينة لأهميتها الاستراتيجية.

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المصدر : الجزيرة مباشر