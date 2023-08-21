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السودان.. مقتل 3 بينهم طفلة إثر سقوط قذيفة على منزلهم
قُتل 3 مدنيين بينهم طفلة إثر سقوط قذيفة على منزلهم بحي الديم في العاصمة السودانية الخرطوم جراء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
تناولت حلقة المسائية موضوعات عدة هي:
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21/8/2023
المصدر : الجزيرة مباشر