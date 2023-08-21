المسائية السودان.. مقتل 3 بينهم طفلة إثر سقوط قذيفة على منزلهم

قُتل 3 مدنيين بينهم طفلة إثر سقوط قذيفة على منزلهم بحي الديم في العاصمة السودانية الخرطوم جراء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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تناولت حلقة المسائية موضوعات عدة هي: قادة الانقلاب العسكري في النيجر: بازوم لن يعود للسلطة وسنسلمها إلى حكومة مدنية في غضون 3 سنوات

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المصدر : الجزيرة مباشر