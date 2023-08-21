المسائية فلسطين.. تعزيزات عسكرية بحثا عن منفذي العملية بعد مقتل إسرائيليين

قتل إسرائيليان جراء إطلاق نار قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى قرى وبلدات جنوب نابلس، بحثًا عن منفّذ العملية.

اقرأ المزيد

تناولت حلقة المسائية أيضاً: تحركات شعبية وعسكرية في النيجر بعد حسم اكواس موعد التدخل

اشتباكات وقصف مدفعي في الخرطوم .. ويونيسف: 9 ملايين طفل يحتاجون للدعم في السودان

مصر.. إطلاق سراح سجناء بموجب عفو رئاسي من بينهم الناشط البارز أحمد دومة

تدنيس جديد للمصحف خلال مظاهرة لليمين المتطرف في هولندا

اجتماع لمجلس وزراء المكسيك للنظر في قضية الهجرة غير النظامية بعد العثور على 137 مهاجرا من بينهم 129 مصريًا

المصدر : الجزيرة مباشر